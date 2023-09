Baseball | i primi convocati dell’Italia verso gli Europei 2023 C’è Vito Friscia!

(Di mercoledì 6 settembre 2023) In attesa che venga definito l’elenco definitivo dei 24 partecipanti agli, sono stati27 azzurri per il raduno in Friuli-Venezia Giulia della Nazionale italiana di, durante il quale è in programma anche il torneo ItalianChallenge. Il triangolare che vedrà protagoniste Italia, Croazia e Svizzera sabato 16 e domenica 17 settembre, farà da preludio agliin programma in Repubblica Ceca da domenica 24 settembre a domenica 1° ottobre. L’Italia sarà in raduno da giovedì 14 settembre tra Ronchi dei Legionari, Cervignano e a Trieste. Tra i 27 atleti predal Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Mike Piazza, da ridurre poi a 24 per la rassegna continentale, spicca il nome diFriscia, stella della squadra ...

