Barzaghi | «Calhanoglu? Filtro | aiuto difesa e regia! Ora il Milan»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Hakanè sicuramente uno dei giocatori più in palla di questo inizio di stagione in casa Inter. Colsarà la sua partita GRANDE PARTENZA ? Matteo, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha parlato del centrocampo nerazzurro: «Se trae Brozovic non vogliamo sindacare su chi sia più forte o chi meno, il fatto di aver inserito Frattesi, Klaassen, di avere Asllani e in più anche Sensi, permette di essere più coperti numericamente. Quindi, forse sì, il centrocampo dell’Inter è migliorato. Potenzialmente più forte in futuro. Nell’ultima stagione Brozovic aveva iniziato a fare a meno del croato, a Istanbul giocò il croato a causa dei problemi di Mkhitaryan., oltre alle doti balistiche e tecniche, in queste prime tre giornate ha messo in mostra ottime ...