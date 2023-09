Baronchelli | 70 anni scorrazzando in Apecar Sono un uomo felice anche se Merckx per 12' ' mi portò via un Giro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Intervista a Giovanbattista, un grande del ciclismo'70-'80, che oggi festeggia 70. Nel '74 perse col belga: "Sottovalutai le Tre Cime di Lavaredo". Moser? "Prepotente. Nell'86, in squadra con lui, lasciai la corsa rosa. Non ne potevo più"

Perse un Giro per soli 12 secondi, lo stesso tempo che dedicava alle interviste, tanto era timido e schivo. Oggi Giovanbattista Baronchelli pedala sereno e senza timori sul traguardo dei 70 anni, per ...Augurissimi di buon compleanno a Gibi Baronchelli, campione gentiluomo. Oggi Gianbattista Baronchelli raggiunge quota settanta. E’ infatti nato il 6 settembre 1953 a Ceresara, nella pianura mantovana.