Barella unico italiano tra i candidati al Pallone d’Oro! Orgoglio Inter

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nicolòè l’giocatorea figurare nella lista dei 30ald’Oro. Il giocatore dell’è ritenuto attualmente il miglior centrocampista azzurro? Riconoscimento di grandezza per, che figura nella lista dei 30al prossimod’Oro. L’Equipe non ha dubbi: «è il polmone dell’, nonché il miglior centrocampistaattuale. La sua precisione ed efficienza tecnica, la sua capacità di donare tempo agli altri e respiro al gioco, per non parlare del suo impegno costante». Insomma, l’si coccola un giocatore di caraturanazionale riconosciuto in ...

L'unico calciatore del Calcio Napoli campione d'Italia in carica presente è il capocannoniere ... Dybala, Paredes, Abraham e Barella con 4,5 milioni netti Diversi i giocatori al nono posto.

Pallone d'oro 2023, ecco i 30 nomi: ci sono due interisti e due napoletani La Gazzetta dello Sport

Maignan e l’ex Inter Onana nominati fra i migliori portieri. Hojlund, passato dall’Atalanta al Manchester United, fra i migliori giovani ...L'ex allenatore del Napoli al lavoro nel ritiro azzurro: presenti il centrocampista dell'Inter e anche Zaniolo ...