Barbara D' Urso | il mistero dell' «amante fiorentino» | le parole di Sgarbi a Pomeriggio 5 L' ipotesi choc dei fan

(Di mercoledì 6 settembre 2023)D'non è più alla guida di5 da appena due giorni, ma il mondo del gossip eo showbiz non fa altro che parlare di lei. Nonostante Myrta Merlino,...

Barbara D’Urso, una nuova vita a Londra dopo l’addio a Pomeriggio Cinque Vanity Fair Italia

Il debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 non è stato privo di critiche. Il motivo Nello studio Mediaset, che per ben 15 anni è stata la casa di Barbara D'Urso, si ...Karina Cascella, ex volto di Uomini e Donne, ha commentato la nuova conduzione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino: ecco cosa ha dichiarato!