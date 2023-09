Bar | ordinano tre colazioni complete e mostrano lo scontrino | Con prezzi così alti | è legale far pagare anche questo dettaglio?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Bar, tre persone dai gusti molto differenti,altrettante: ecco a quanto ammonta la loro spesa Fare colazione al bar è un piacere che molti hanno sperimentato almeno una volta nella vita, e per alcuni è diventato un rituale quotidiano. È un momento speciale in cui ci si concede una pausa dalla routine mattutina e si gode di deliziosi sapori e profumi. Ecco perché tante persone considerano questa tradizione un vero e proprio piacere. Innanzitutto, andare in un locale per la colazione offre una vasta scelta di opzioni per iniziare la giornata nel modo migliore. Dai classici cornetti e cappuccini italiani ai pancake americani o alle uova strapazzate, c'è una varietà di piatti e bevande tra cui scegliere, in base ai gusti personali. Il fatto di non dover preparare la colazione da soli è un lusso che molti ...