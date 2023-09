Commenta per primo La nuova stella del firmamento argentino si chiama Echeverri. Classe 2006,giugno scorso ha fatto il suo esordio con la maglia del River Plate al Monumental. Idee e tocchi ...... bene il ritorno di Cambiaghi, l'arrivo di Gyasi , l'aver trattenuto. Ma il salto di ... Arthur lìmezzo potrebbe essere redivivo. FROSINONE 6,5 Il tifoso medio frusinate " e forse anche Di ...'Qualcosa c'è stato, mamomento in cui abbiamo venduto i primi due pezzi, com'era già successo ...Per crescere deve imparare a gestire certe aspettative - aggiunge Accardi - Questo vale ...

Sirene dall'estero per Baldanzi: il talento dell'Empoli è finito nel ... TUTTO mercato WEB

Corriere dello Sport – Baldanzi nel mirino del Napoli, idea di inizio estate: ma non è finita. L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata su un colpo di mercato che il Napoli sta valutando da ...E io voglio essere uno di quelli che darà una mano per farlo". Così Tommaso Baldanzi, centrocampista dell'Empoli, in un'intervista al Corriere dello Sport.