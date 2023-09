(Di mercoledì 6 settembre 2023) Leggi Anche Spagna, bufera suldella Federcalcioper una una: 'Deve dimettersi, è molestia'to per violenza sessuale Laè per violenza ...

Jenni Hermoso ha denunciato alla Procura generale il presidente sospeso della Federcalcio spagnola (Rfef) Luisper l'episodio del, non consenziente, durante la cerimonia di premiazione della Coppa del Mondo di calcio femminile vinta dalla Spagna sull'Inghilterra. Lo annuncia la stampa iberica. ...Leggi Anche Spagna, bufera sul presidente della Federcalcioper una una calciatrice: 'Deve dimettersi, è molestia'denunciato per violenza sessuale La denuncia è per violenza sessuale, secondo quanto riferisce l'emittente spagnola ......la giocatrice della squadra di calcio spagnola Jennifer Hermoso ha presentato alla Procura una denuncia contro il Presidente sospeso della Federcalcio iberica Luisper l'episodio del...

Bacio di Rubiales a Hermoso, la calciatrice denuncia l'ex presidente TGCOM

La calciatrice spagnola si è presentata ieri in Procura per sporgere denuncia contro il presidente sospeso della Federcalcio iberica per l'episodio del bacio. La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso ...Nuovo capitolo nel caso Rubiales che sta scuotendo la Spagna. Dopo la sospensione, decisa dalla Fifa, dell'ormai ex presidente federale e le scuse pubbliche della Federazione, è arrivata la denuncia ...