Baby gang a Firenze | due aggressioni in pochi minuti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un giovane è stato accoltellato tra via Alamanni e la stazione, mentre due turisti americani sono stati minacciati in via Il Prato

Bozza decreto legge in pre - Cdm, piano interventi e commissario Nel decreto legge sul contrasto alla criminalità giovanile che andrà domani in Consiglio dei ministri si prevedono interventi ...Al Consiglio dei Ministri di domani, ha proseguito il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, voglio 'sperare che ci sia un provvedimento a proposito die di delinquenza minorile che ...'Spero ci sia un provvedimento a proposito die di delinquenza minorile che aumenti la sicurezza, i controlli e le sanzioni', aveva detto questa mattina a Rtl 102.5 il vicepremier Matteo ...

«Conto che in Consiglio dei ministri domani ci sia un un provvedimento a proposito di baby gang e delinquenza minorile, che aumenta i controlli e le sanzioni. Abbassare l’età per essere imputabili è ...Il 14enne che gira con una pistola dovrà essere punito come un 50enne”. Le prime indiscrezioni emerse sul piano del governo per far fronte a baby gang di minori e criminalità giovanile seguono il ...