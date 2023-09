(Di mercoledì 6 settembre 2023) In programma il 9 e 10 settembre al Superstudio Più di Milano con installazioni tech, live music e l’esclusiva capsule apparel di New Era MILANO –-MI,, si svolgerà il 9 e 10 settembre al Superstudio Più di Milano, per raccontare le novità più creative, divertenti e interessanti del mondo della musica, dello sport, dell’arte e della moda. AW LAB si confermaesclusivo dell’evento per il quarto anno consecutivo, consentendo al pubblico di scoprire e acquistare le ultime collezioni dei migliori brand di streetwear come Nike, Eastpak, Puma, New Era, New Balance, adidas Originals, VRL. Posizionata nel cuore della venue, l’area espositiva di AW LAB è il cuore nevralgico diMI, uno spazio dove il pubblico potrà fare una ...

VegInvest/Ahimsa Foundation's initial investment and partnership enabled JUST Egg to move from-... JUST Egg products are now available in more than 48,000points of distribution in North ...Lo scopo è rendere le aziende più consapevoli anche nei momenti di incertezza e ridurre il costo delle scelte sbagliate fornendo alle imprese dei settori più differenti (manifatturiero,, ......" said Jonathan Normand, Executive Director of BSwitzerland. The Group's Mission is to ... The Group operates in 90 countries worldwide and has 3,000outlets, including over 1,300 of its own ...

Aw Lab è il Retail Partner del PLUG-MI, l’Urban Culture Festival L'Opinionista

A Makers’ Lab run by Cambridge Science Centre is also being proposed ... The Beehive currently features 260,000 sq ft of retail, which in addition to Asda, is home to the likes of TK Maxx, Pets at ...Specialized lab expands SoftServe’s AI/ML capabilities to accelerate Generative AI value discovery and real-world adoption (ANSA) ...