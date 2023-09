Autunno a colori | arriva il giubbotto must have che riscalda Settembre di nuances vitaminiche

Leggi su 361magazine

Quattro ideali per scaldare di colore i primi freddi autunnali. Ecco il Kita, capo a/i 2023 Il con cappuccio KITA colora la Entrance Collection FW23-24 di People of Shibuya per un luminoso e in palette con il buonumore. Il know-how tecnologico, che da sempre caratterizza il brand, si unisce a un design minimal, versatile e contemporaneo, esaltato da vitaminici. Realizzato in tessuto tecnico idrorepellente e traspirante, con interno trapuntato con isolante termico ad alta performance, è perfetto da indossare in qualsiasi contesto urbano e outdoor.