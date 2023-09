Auto elettriche - Berlino cambia strategia | nuovi requisiti e incentivi per le colonnine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La Germania si appresta a varare una svolta nelle politiche di promozione della mobilità elettrica. Il governo tedesco ha in programma nuove misure nel tentativo di cancellare i principali freni all'adozione dellealla spina, come l'ansia danomia e il prezzo, risolvendo la progressiva riduzione degli: da una parte, quindi,intende lanciare un massiccio programma di infrastrutturazione caratterizzato da specifici obblighi a carico degli operatori; dall'altro, sta valutando una particolare rimodulazione dei sistemi di promozione, puntando sul legame tra Bev e fonti rinnovabili. Le infrastutture. Una delle misure è stata annunciata dal cancelliere Olaf Scholz al Salone dell'di Monaco di Baviera: la Germania non punta solo ad accelerare il dispiegamento delle infrastutture ...

...o ai percorsi "storici" che hanno portato lealle Tre Cime di Lavaredo , in Val Genova o al Colle del Nivolet. Leggi Anche dal blog di Fabio Balocco Percorsi per mountain bike e bici...Durante la votazione per l'"aziendale dell'anno", una giuria di esperti della rivista ... in termini di vendite, si è classificata tra le prime 5 vetturein Germania, Italia, Francia e ...La