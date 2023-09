Australia | catamarano attaccato dagli squali | salvi grazie alla boa di emergenza

La7.it - Si chiamava Tion ildi 9 metri con gli scafi gonfiabili che ha lanciato una richiesta di soccorso a largo della costa del Queensland. La barca, di proprietà della Russian ...CAIRNS " Tre persone a bordo di ungonfiabile nel Mar dei Coralli al largo della costa nord - orientale dell'sono state salvate dopo che la nave è stata danneggiata da diversi attacchi di squali, ha detto mercoledì ......coste dell', ha riferito mercoledi' l'Autorita' australiana per la sicurezza marittima. I tre uomini sono stati salvati da una nave mercantile mentre galleggiavano a bordo di un...

Australia, catamarano attaccato dagli squali: salvati tre marinai - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

L’equipaggio ha lanciato la boa di emergenza il cui segnale è stato poi captato dall’ Autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA) che si è immediatamente attivata per allertare ...Crew send SOS after boat’s hulls damaged in shark attacks off Australian coast during re-enactment voyage of 19th century Russian adventurer ...