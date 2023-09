Aumento bollo e nuova tassa sulle accise | arriva la doppia stangata per gli automobilisti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nessuna buona notizia per gli. Le tasse ricominciano ad aumentare: ecco cosa si prevede per il prossimo futuro Se da un lato il mercato dell’elettrico sembra far fatica a prendere piede soprattutto in Italia, dall’altro lato per glisi preannuncia un periodo di grandi spese. Siamo in un periodo fortemente incerto dal punto di vista economico, con beni di prima necessità sempre più cari e stipendi che rimangono uguali a sé stessi: conseguenza naturale è un generale impoverimento della popolazione che, per garantire a sé stessa e alle proprie famiglie lo stesso stile di vita di qualche anno fa, deve spendere nettamente di più. Anche sul pianoco, nessuna novità: anzi., una: aumentano le tasse (grantennistoscana.it)Oggi ...

L'analisi statistica evidenzia, infine, entrate in nettoper l'imposta sostitutiva sulla ... Per quanto riguarda le altre imposte indirette scendono sia l'imposta di( - 863 milioni di ...Questa situazione è evidente durante la stagione estiva, quando si verifica undella circolazione stradale, parallelamente a prezzi record per benzina e diesel. Si potrebbe pertanto ...... o l'abolizione del superper le auto con più di 185 kW. Imprese Altro obiettivo lodevole è l'...delle imprese in crisi o insolventi) incluso la possibilità di "limitare le variazioni ine ...

Nuova tassa sulle accise e aumento bollo auto per milioni di modelli ... Business Online

Proprio mentre stanno per arrivare nuove auto elettriche potrebbe arrivare una imposta che può avere ripercussioni in un mercato che in Italia stenta a decollare.Buone notizie per gli italiani che in questo modo possono evitare delle multe che spesso rischiano di essere davvero salate.