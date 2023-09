Attacco al Campidoglio | Enrique Tarrio condannato a 22 anni

(Di mercoledì 6 settembre 2023), ex leader del gruppo di estrema destra Proud Boys,a 22di carcere per l’del 6 gennaio 2021 al. L’provocò la morte di cinque persone tra cui un agente di polizia. Timothy Kelly, giudice distrettuale, ha affermato: “È stata attacca la democrazia americana stessa”. Chi èLa condanna a 22di- Photo Credits PeopleNato nel 1984 a Miami,non era fisicamente presente durante la rivolta, ma è stato accusato di aver orchestrato uno dei giorni più oscuri nella storia degli Stati Uniti. Era giunto a Washington due giorni prima dell’evento, quando è stato fermato dalla ...

