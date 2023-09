(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiA poche settimane dalla partenza delle attività in capo alla nuova società in house del Comune diComunale-ACM Srl”, s (LEGGI QUI) si vedono già i primi sostenziali effetti positivi sulla cittadina del sabato. E’ il caso dell’intervento nei pressi del campetto sportivo di Contrada Alvanite, dove è stato completato il ripristino dei pali in ferro caduti in passato. Inoltre,ad una donazione privata dell’Assessore allo Sport Antonio Guancia, è stata sostituita la rete di recinzione. Infine, si è provveduto ad effettuare più saldature delle porte da calcio. “L’opera – ha commentato il sindaco diPaolo Spagnuolo– ha restituito decoro e sicurezza ad un importante punto di aggregazione sociale e sportiva, dimostrando ancora una ...

Esperto anche ilopposto, il quarantenne Giuseppe Scialò , in A2 con Avellino ee reduce dall'esperienza in cadetteria con Masagne. Regista dei folignati sarà invece Francesco Gallo , ...... per il centro anti - discriminazione Lgbt di Caserta edche aveva sede in quell'edificio, si tratterebbe in sostanza di uno sfratto : a meno che le parti non trovino unaccordo, l'...Presenti all'evento anche il direttore onorario del Polo museale di Modica, Giovanni Di Stefano e Giovanna Scuderi, in rappresentanza del comune di, ed editrice della rivista Agorà Giovani, ...

Atripalda, il nuovo volto grazie ad "Azienda Multiservizi" anteprima24.it

Il prossimo 12 settembre intorno alle ore 12:00 la regione Campania sarà coinvolta nel test di prova di ITalert, che entrerà in esercizio definitivo entro la fine del 2023. IT-alert è un nuovo sistema ...Il centro anti-discriminazione Lgbti di Caserta dovrà cercarsi una nuova sede: il Comune a guida Pd ha a quanto pare deciso di non rinnovare la convenzione per gli attuali locali, a causa di "un'insuf ...