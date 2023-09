(Di mercoledì 6 settembre 2023)ha vinto la gara di getto del peso al, la 49ma edizione del Meeting di Rovereto. Nella località trentina, dove si è consumata una tappa del World Continentale Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza), l’italo-sudafricano si è imposto spedendo l’attrezzo a 21.88in occasione del quarto tentativo, culmine di una serie in crescendo (21.34, 21.41, 21.45) seguita da due nulli. L’azzurro è tornato in pedana dopo il roboante 22.44 siglato domenica sera a Padova, dove è diventato il secondo italiano di sempre facendo dieci centimegliomisura con cui Leonardoaveva conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali un paio di settimane prima. ...

Dopo il sontuoso 22,44 di domenica a Padova, miglior lancio europeo dalla caduta del Muro di Berlino, Straordinario risultato di Weir al 36° Meeting internazionale di Padova. L'azzurro nel lancio del peso realizza la misura di 22,44 al secondo lancio. Per il campione europeo indoor, è la seconda misura italiana di sempre

Atletica, Zane Weir vince il Palio della Quercia: rasentati i 22 metri, battuti Fabbri e Jovacs OA Sport

Da non dimenticare naturalmente i 100 metri uomini dove sarà impegnato il campione europeo dei 60 metri indoor, Samuele Ceccarelli, in una sfida particolarmente stimolante contro il keniano Ferdinand ...Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del “Palio della Quercia”, meeting di atletica tra i più antichi al ... spazio poi alla pedana del peso dove Zane Weir e ...