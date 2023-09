Atletica | Tamberi promette | «Parigi 2024 | vengo a prenderti»

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nel mirino i Giochi del prossimo anno Gianmarcoha chiuso lunedì sera la propria stagione. Al Galà dei Castelli di Bellinzona (Svizzera), tappa Silver del Continental Tour, ultima gara della stagione. La medaglia d’oro di Budapest chiude al quarto posto con 2,24 nel salto in alto e tre errori a 2,28, nella gara vinta dall’ucraino Andriy Protsenko con 2,24 alla prima. “Ero sfinito ma volevo mantenere l’impegno preso prima del Mondiale – commenta– volevo esserci perché il calore di questo pubblico rimane nel cuore e dà la forza di continuare a credere nei sogni. La stagione è stata lunga e impegnativa a livello fisico e mentale, e oggi l’ho pagata, non mi sentivo pronto. Ma non potevo andare in vacanza prima di saltare qui: è stato comunque fantastico. In Canton Ticino pochi giorni fa ho festeggiato anche il primo anniversario di ...