Atletica oggi | Meeting Rovereto 2023 | orari | programma | tv | streaming | big italiani in gara

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La lunga estate dell’leggera sta per finire e quest’c’è grande attesa in vista di una nuova edizione del Palio della Quercia. Iltrentino accoglie questa sera alcuni big del movimento azzurro e nomi internazionali di spicco reduci da un Mondiale di Budapestvissuto da protagonisti, con la prospettiva di salire ulteriormente di colpi nella stagione olimpica 2024. Occhi puntati in casa Italia sul testa a testa tricolore nel getto del peso maschile tra il fresco argento iridato Leonardo Fabbri ed un Zane Weir in grande forma. Ambizioni importanti anche per Andy Diaz nel salto triplo dopo il successo nella tappa cinese di Diamond League, mentre Samuele Ceccarelli e Zaynab Dosso saranno gli sprinter nostrani di riferimento sui 100 metri. Attenzione inoltre alla pedana ...

LIVE Atletica, Meeting Bellinzona 2023 in DIRETTA: ultima gara dell'anno per Tamberi, una serata italiana! OA Sport

Marcell Jacobs non si ferma. Dopo ave corso al meeting di Xiamen in Cina, lo sprinter italiano ha deciso di tornare in pista per una nuova gara e domenica gareggerà a Zagabria, in Croazia, per ...Dopo il Mondiale di Atletica proseguono le gare degli Azzurri al livello internazionale. Dopo Zurigo e Xiamen, ecco arrivare anche la tappa di Bruxelles della Diamond League l’8 settembre. E al ...