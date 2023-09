Atletica | Meeting Rovereto | Weir batte Fabbri | Diaz e Tecuceanu vincono Ceccarelli beffato | Dosso ok

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ildiha regalato grande spettacolo in una serata di fine stagione per l’leggera. La 49ma edizione del Palio della Quercia, tappa valida per il World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), ha riservato delle valide prestazioni a livello tecnico, con tanti italiani capaci di mettersi in mostra. RISULTATIDI– PALIO DELLA QUERCIA GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Zanecontinua a essere scatenato dopo la bordata da 22.44 metri piazzata a Padova e vince con un rilevante 21.88, precedendo Leonardo(21.35 per l’argento mondiale) e lo statunitense Joe Kovacs (21.34 per il bronzo iridato). Clicca qui per la cronaca della gara. 100 METRI (MASCHILE) – Il giamaicano Oblique ...

- Continua a crescere di spessore Matteo Oliveri, una delle più fulgide promesse della Virtus Lucca e dell'leggera italiana. AlInternazionale di Chiari (Brescia) il 20enne atleta sanremese si è infatti piazzato al secondo posto nella gara di salto con l'asta con la misura di metri 5,46 ...Marcell Jacobs non si ferma . Dopo ave corso aldi Xiamen in Cina, lo sprinter italiano ha deciso di tornare in pista per una nuova gara e domenica gareggerà a Zagabria , in Croazia, per l'ultima gara del World Continental Tour con l'...Tanta carne al fuoco per l'italiana e non solo in occasione deldi Rovereto , in programma nella serata di mercoledì 6 settembre. Nei 100 metri maschili sarà al via Samuele Ceccarelli , che se la vedrà contro ...

LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2023 in DIRETTA: attesa per Ceccarelli, super sfida tra Fabbri e Weir OA Sport

Giovedì 7 settembre il Trofeo Crotti Ruggeri a Modena. 265 atleti con 285 atleti-gara iscritti al Trofeo Crotti Ruggeri, in programma a Modena giovedì 7 settembre, con organizzazione della Fratellanza ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del "Palio della Quercia", meeting di atletica tra i più antichi al mondo in pro ...