Atletica | Andy Diaz continua a vincere | sigillo al Palio della Quercia | sgambata oltre i 17 metri! Ora il “diamantone”

(Di mercoledì 6 settembre 2023)ha vinto la gara di salto triplo al, 49ma edizione del Meeting di Rovereto valida anche come tappa del World Continentale Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Il fuoriclasse di origini cubane si è imposto con un balzo da 17.03 metri (0,7 m/s di vento contrario) piazzato al primo tentativo, seguito da un paio di nulli e da un 16,60, poi una rinuncia e un nullo finale. L’allievo di Fabrizio Donato ha conquistato il suo secondo successo consecutivo, visto che sabato pomeriggio aveva giganteggiato in Diamond League a Xiamen (Cina) con un notevole salto da 17.43 metri. Il 27enne ha dimostrato ancora una volta di essere di un livello superiore ed è un peccato che non abbia potuto partecipare ai recenti Mondiali: ha acquisito la ...

Tanta carne al fuoco per l'italiana e non solo in occasione del meeting di Rovereto, in programma nella serata di... Occhi puntati infine su Diaz, che torna in pedana dopo la fantastica... triplistaDiaz, reduce dal successo in Diamond League in Cina, e la sprinter Zaynab Dosso, sempre più stabile su tempi da record italiano.

La lunga estate dell'atletica leggera sta per finire e quest'oggi a Rovereto c'è grande attesa in vista di una nuova edizione del Palio della Quercia. Il meeting trentino accoglie questa sera alcuni b ...I pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir in formato mondiale, il triplista Andy Diaz reduce dal successo in Diamond League in Cina, la sprinter Zaynab Dosso sempre più stabile su tempi da record italiano ...