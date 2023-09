Atalanta | tanti impegni e poche alternative? Uno sguardo agli attaccanti svincolati

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La sessione estiva di calciomercato si è conclusa, come da previsioni, senza colpi in entrata per l’. La cessione di Zapata al Torino e l’infortunio accusato da El Bilal Touré hanno tuttavia lasciato una voragine nel parcodei nerazzurri, temporaneamente oscurata dall’enorme prestazione di Gianluca Scamacca nella partita contro il Monza di sabato sera. La coperta è assai corta: come punte centrali di ruolo, dietro all’attaccante arrivato dal West Ham, è rimasto il solo Luis Muriel. Cercato da diverse squadre in estate, il colombiano alla fine è rimastoordini di Gian Piero Gasperini ma sembra avere bisogno ancora di qualche settimana di lavoro per entrare in forma partita. E il calendario non aiuta: al ritorno dalla pausa e fino al prossimo raduno delle nazionali la Dea è attesa da 7...