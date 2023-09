Asti | torna la Douja d’Or

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dall’8 al 17 settembre adsi terrà la, la storica rassegna del vino che si inserisce annualmente nel ricco calendario del Settembregiano. La rassegna è stata presentata questa mattina in Camera di Commercio ad, presenti anche il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso e l’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa.Anche per questa edizione la rassegna sarà diffusa e itinerante, con 10 giorni di talk, degustazioni, masterclass, incontri, letture, musica e spettacoli. Coinvolti nell’organizzazione Camera di Commercio, Piemonte Land of Wine, Consorzio dell’, Consorzio Barbera, FondazioneMusei, Unione Industriale, Associazione Produttori Vino Biologico, Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e grappa Barolo.Tra ...

Domenica 10 settembrel'appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica, l'evento annuale che apre alla ... Torino, Vercelli, Biella, Casale, Alessandria,, Carmagnola, Cherasco, ...Dall'8 al 17 settembread accogliere la Douja d'Or , la manifestazione del vino più attesa dell'autunno italiano. La storica rassegna - che si inserisce nel calendario del tradizionale settembre astigiano e che ...

Torino - Anche nel mese di settembre 2023 le sagre di Torino e del Piemonte non mancano, con gustosi piatti della tradizione e non solo. Tra profumi, colori e sapori sono tanti gli appuntamenti gastro ...Il presidente della Camera di Commercio Coscia: «Palcoscenico ideale per mettere in mostra le eccellenze del territorio».