Come procedere Supplenti ein servizio a scuola E' l'articolo 2, comma 3, dell'OM a dettare disposizioni in merito all'degli spezzoni in esame, come di seguito illustrato. Il dirigente, previo consenso ...... se nel corso di vigenza dell'eventuale contratto stipulato iin questione ricevono un ... Ricordiamo che, in base alla procedura informatizzata didelle supplenze, l'accettazione ...... che interessa la nostra lettrice, non ha alcun titolo per l'delle ore di Geografia in ... nella scelta dell'atipicità ed esclusivamente per la salvaguardia deititolari di "scienze ...

Assegnazione docenti posti potenziamento, si possono attribuire le ore ad altra classe di concorso Orizzonte Scuola

Sono diverse le segnalazioni che sono giunte alla Tecnica della Scuola da parte dei docenti inseriti in Gps e che in questi giorni hanno ricevuto le convocazioni dagli Uffici scolastici. Ma purtroppo, ...Caos nelle nomine da Gps in alcune province. Errori a Mantova e Cremona (e non solo): colpa dell'algoritmo o della fretta