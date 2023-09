Assalto al Congresso | ufficiale la condanna per leader ‘Proud Boys’

(Di mercoledì 6 settembre 2023)allaper il numero uno del gruppo “Proud Boys” in merito a quanto accadde due anni fa negli USA Proprio nelle ultime ore è arrivata la definitivanei confronti del numero uno del gruppo dei “Proud Boys“. La questione è quella che riguarda l’aldegli Stati Uniti D’America, che si è verificata il 6 gennaio del 2021. In quella occasione morirono cinque manifestanti durante gli scontri con la polizia. Nel mirino il numero uno del gruppo, Enrique Tarrio. Per quest’ultimo è arrivata la definitiva. Enrique Tarrioto (Ansa Foto) Notizie.comSecondo quanto riportato da media e fonti locali pare che l’uomo dovrà rimanere per 22 anni in carcere. Le accuse nei suoi ...

... che non era a Washington il 6 gennaio 2021 ma era stato accusato di aver diretto l'in ...sediziosa a maggio per il loro ruolo nel tentativo di impedire la certificazione deldella ...... ex leader dei Proud Boys, è stato condannato a una pesante pena di 22 anni di carcere per il suo coinvolgimento nell'aldegli Stati Uniti avvenuto il 6 gennaio 2021. Questa ...Enrique Tarrio, ex leader dei Proud Boys, è stato condannato a 22 anni di carcere per le responsabilità nell'alcompiuto il 6 gennaio 2021. PUBBLICITÀ "Quel giorno è stata attaccata la democrazia americana stessa e Enrique Tarrio è stato il leader assoluto dietro quell'", così il ...

Assalto al Congresso, 22 anni all'ex leader dei "Proud Boys" Enrique Tarrio RaiNews

L'accusa aveva chiesto per il 39enne ex presidente nazionale dei Proud Boys oltre 30 anni di carcere per il suo ruolo di spicco nell'organizzazione ...Tarrio non ha partecipato di persona alla rivolta, ma per l'accusa è stato la mente di una delle giornate più nere per gli Stati Uniti View on euronews ...