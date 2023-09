Assalto al Congresso | leader Proud Boys condannato a 22 anni

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – Enrique Tarrio, exdei, è statoa 22di carcere per le responsabilità nell'alcompiuto il 6 gennaio 2021. La condanna emessa dal giudice distrettuale Timothy Kelly è la più pesante tra tutte quelle dei procedimenti legati ai disordini. Tarrio è stato riconosciuto colpevole di cospirazione sediziosa e di aver avuto un ruolo guida nel complotto per evitare il trasferimento dei poteri da Donald Trump al presidente eletto Joe Biden. "Il signor Tarrio è stato ilpreminente di quella cospirazione. Non credo si possa discutere. Penso che le prove supportino la tesi secondo cui il signor Tarrio fosse ilpreminente, la persona a capo dell'organizzazione e che era ...

...della nazione nel loro ricorso provocatorio all'anarchia e al governo delle truppe d'. ... che hanno portato all'elezione di candidati più moderati per governatore e]. È commovente ...Le incriminazioni riguardano l'aldel 6 gennaio 2021, il tentativo di sovvertire l'esito delle elezioni presidenziali in Georgia, il presunto pagamento di 130mila dollari alla ...Mi ricordo che stavamo al palazzo dello sport all'EUR, per ildella DC. Tutto il palazzo ... "7 luglio '62", Torino :di Piazza Statuto agli operai della FIAT in sciopero; la violenza ...

Assalto Capitol Hill, leader Proud Boys condannato a 22 anni Adnkronos

I pubblici ministeri avevano chiesto una pena detentiva di 33 anni per Tarrio, che non era a Washington il 6 gennaio 2021 ma era stato accusato di aver diretto l'assalto in stile militare ... la ...Enrique Tarrio, ex leader dei Proud Boys, è stato condannato a 22 anni di carcere per le responsabilità nell'assalto al Congresso compiuto il 6 gennaio 2021. La condanna emessa dal giudice ...