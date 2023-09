Assalto al Campidoglio | il leader dei Proud Boys condannato a 22 anni di carcere

"Quel giorno è stata attaccata la democrazia americana stessa e Enrique Tarrio è stato il leader assoluto dietro quell'". Così il giudice Timothy Kelly ha motivato la condanna a 22 anni di carcere, la più pesante finora per l'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 , contro il capo del gruppo estremista ...Nelle proteste avvenute a Washington prima dell'al, i fotografi lo hanno ripreso più volte con indosso un giubbotto antiproiettile. Ha guidato il gruppo di estrema destra Proud ......erano stati condannati altri capi del gruppo che invece avevano attivamente partecipato all'.uno scudo antisommossa rubato a un agente e poi si accese un sigaro della vittoria in, ...

Enrique Tarrio, ex leader del gruppo di estrema destra americano Proud Boys, è stato condannato a 22 anni di carcere per il suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill. Si tratta della condanna finora più ...che invece avevano partecipato attivamente all’assalto: Joseph Biggs e Zachary Rehl a 17 e 15 anni, Dominic Pezzola – che sfondò una finestra del Senato e poi si accese un sigaro in Campidoglio – a 10 ...