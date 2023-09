Assalto a Capitol Hill | ex leader dei Proud Boys condannato a 22 anni di carcere

... il padre rientra in Italia dopo l'estradizione 31/08/23 Sudafrica: fiamme in un palazzo nel centro di Johannesurg Leggi AncheHill, il capo degli estremisti Usa condannato a 18 ...Donald Trump continua ad attaccare il procuratore speciale Jack Smith che sta indagando l'ex presidente americano sul suo ruolo nell'Hill del 6 gennaio 2021 e il suo ruolo nel tentativo di ribaltare il risultato del voto 2020 in Georgia....stessa e Enrique Tarrio è stato il leader assoluto dietro quell'". Così il giudice Timothy Kelly ha motivato la condanna a 22 anni di carcere, la più pesante finora per l'attacco a...

Assalto a Capitol Hill, condannato a 22 anni Enrique Tarrio, ex capo dei Proud Boys Corriere della Sera

Il 6 gennaio 2021 Tarrio non partecipò di persona all'assedio dei fan di Trump ai palazzi del potere americano, ma per l'estremista di destra c'è la condanna più pesante: cospirazione sediziosa ...Donald Trump continua ad attaccare il procuratore speciale Jack Smith che sta indagando l'ex presidente americano sul suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e il suo ruolo nel ...