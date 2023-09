Assalto a Capitol Hill | condannato a 22 anni di reclusione il capo dei Proud Boys

(Di mercoledì 6 settembre 2023) su Tg. La7.it - Enrique Tarrio , ex leader del gruppo di estrema destra americano, è statoa 22di carcere per il suo ruolo nell'...

Enrique Tarrio , ex leader del gruppo di estrema destra americano Proud Boys , è stato condannato a 22 anni di carcere per il suo ruolo nell'Hill . Si tratta della condanna finora più pesante ai rivoltosi del 6 gennaio 2021 . "Quel giorno è stata attaccata la democrazia americana stessa e Enrique Tarrio è stato il leader ...Smith sta indagando sul ruolo dell'ex inquilino della Casa Bianca nell'Hill del 6 gennaio 2021 e nel tentativo di ribaltare il risultato del voto del 2020 in Georgia. Trump non ha ...L'ex leader del gruppo di estrema destra dei Proud Boys è stato condannato a 22 anni di carcere per il suo ruolo nell'Hill. È la sentenza più severa tra le 500 condanne per i rivoltosi del 6 gennaio 2021. Tarrio seguì l'al Congresso da Baltimora, mentre incitava i compagni via sms e social ...

Assalto a Capitol Hill, condannato l'ex leader dei Proud Boys Enrique Tarrio Sky Tg24

Enrique Tarrio, ex leader del gruppo di estrema destra americano Proud Boys, è stato condannato a 22 anni di carcere per il suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill. Si tratta della condanna finora più p ...Enrique Tarrio, ex leader del gruppo di estrema destra americano Proud Boys, è stato condannato a 22 anni di carcere per il suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill. Si tratta della condanna finora più ...