Assalto a Capitol Hill | condannato a 22 anni di carcere il leader dei Proud Boys “Mi vergogno | non sono un fanatico”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il 6 gennaio 2021 non era fisicamente a Washington a causa di un ordine restrittivo della magistratura. Ma Enrique Tarrio, capo del gruppo estremista americano dei, è stato comunquedal giudice Timothy Kelly a 22diper l’. E si tratta della pena più pesante inflitta finora per l’irruzione nel Parlamento americano. Classe 1984, di Miami, Tarrio non ha partecipato di persona alla rivolta, ma per l’accusa è stato la mente di una delle giornate più nere per gli Stati Uniti. Era arrivato a Washington due giorni prima quando è stato fermato dalla polizia con due caricatori di fucili ad alta capacità. A dicembre aveva partecipato ad una manifestazione a favore di Donald Trump ed aveva bruciato uno ...

L'accusa aveva chiesto per il 39enne ex presidente nazionale dei Proud Boys oltre 30 anni di carcere per il suo ruolo di spicco nell'organizzazione ...Tarrio non ha partecipato di persona alla rivolta, ma per l'accusa è stato la mente di una delle giornate più nere per gli Stati Uniti ...