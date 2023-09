Ascolti tv | vince ' Il Giovane Montalbano' in replica | esordio Berlinguer con 9 | 62%

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos) - L'di Biancasu Rete4 con 'E' Sempre Cartabianca' porta a casa un ottimo risultato, con 1.208.000 spettatori e il 9.62% di share. Non ne risente particolarmente il programma concorrente di Rai3, 'Filorosso' condotto da Manuela Moreno che ottiene 609.000 spettatori e il 4.25%, in linea con glidella settimana precedente (aveva ottenuto 611.000 telespettatori e il 4,4% di share). Ad avere accusato maggiormente tra i programmi d'approfondimento informativo l'arrivo del nuovo programma di, sembra essere l'altro concorrente, 'In Onda Prima Serata' su La7, che ha ottenuto 553.000 spettatori e il 3.35% di share (mentre la scorsa settimana aveva ottenuto 664.000 telespettatori e il 4,1% di share). Il programma dellasi piazza al terzo ...