Ascolti TV | Martedì 5 Settembre 2023 Buona la prima per la Berlinguer 9 62% | In Onda fermo al 3 35% | Filorosso 4 25% Il Giovane Montalbano supera i 3 mln 18 76% Pomeriggio Cinque 20 13-16 97%

(Di mercoledì 6 settembre 2023) BiancaNella serata di ieri,, su Rai1 Ilha appassionato 3.049.000 spettatori pari al 18.76%. Su Canale 5 Benvenuti al Nord ha raccolto davanti al video 2.097.000 spettatori pari al 13.55% di share. Su Rai2 Un Uomo Sopra la Legge ha interessato 997.000 spettatori pari al 6.05% di share. Su Italia 1 47 Ronin ha intrattenuto 920.000 spettatori pari al 5.62%. Su Rai3ha raccolto davanti al video 609.000 spettatori pari ad uno share del 4.25% (presentazione di 27 minuti: 737.000 – 4.03%). Su Rete4 lapuntata di E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 1.208.000 spettatori con il 9.62% di share. Su La7 InSerata ha registrato 553.000 ...

... anche nella puntata andata in onda oggi,5 settembre 2023, il gioco conclusivo per loro è ... di alcune puntate speciali di Reazione a catena che Marco Liorni, forte del successo in...Il programma rivelazione di Real Time , protagonista direcord con una media spettatori di ... Dunque, la prima puntata del Primo Appuntamento andrà in onda questa sera5 settembre dalle ...Dopo la cerimonia di apertura della manifestazione, svoltasiscorso 2 maggio nella Cappella ... dalla […] Attualità Cultura e Spettacoli Festival di Sanremo 2019,della prima ...