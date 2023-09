Ascolti TV | Martedì 5 Settembre 2023 Buona la prima per la Berlinguer 9 62% | In Onda fermo al 3 35% | Filorosso 4 25% Il Giovane Montalbano supera i 3 mln 18 76% Pomeriggio Cinque 20 13-16 97% vs Estate in Diretta 17 36-17 29%

Un inizio caratterizzato da più di un problema tecnico, a poi È sempre #Cartabianca come da titolo.5 settembre Bianca Berlinguer ha debuttato con il suo talk su Rete 4, eredità del programma di Rai3 con tanto di continuità degli ospiti fissi come Mauro Corona, ma anche Andrea Scanzi e ...Voci impazzite Intanto5 settembre è andata in onda su Rete 4 la prima puntata di È sempre #... il programmma condotto da Myrta Merlino, arrivata da La7, 'ha fatto il botto di' ma in ...tv5 settembre 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Il giovane Montalbano " contro " Benvenuti al Nord ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,5 ...

Ascolti tv martedì 5 settembre: Il giovane Montalbano, Benvenuti al Nord, Filorosso TPI