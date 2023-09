Ascolti tv ieri | Bianca Berlinguer sfiora 10% su Rete 4 Pomeriggio 5 stabile

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Glitv di, martedì 5 settembre 2023, hanno fatto registrare per il debutto di È Sempre Cartasu4 un netto di 1.208.000 telespettatori, 9.6% di share. La puntata speciale di Filorosso su Rai3 in diretta da Caivano ha totalizzato soltanto 609.000, 4.2% di share mentre In Onda Estate su La7 553.000 spettatori, 5.3% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai1 replica Il giovane Montalbano 3.049.000, 18.7% Canale 5 film Benvenuti al Nord 2.097.000, 13.5% Rai2 film Un Uomo sopra la Legge 997.000, 6% Italia 1 film 47 Ronin 920.000, 5.6% Tv8 Pechino Express 665.000, 4.3% NOVE Nemico Pubblico 275.000, 1.8%. IN AGGIORNAMENTO

Sale l'entusiasmo nei palazzetti italiani come dimostratoad Ancona con l'abbraccio dell'... autentica arma in più degli azzurri in questo europeo così come sal gono anche glitelevisivi ...... di alcune puntate speciali di Reazione a catena che Marco Liorni, forte del successo insempre ottenuto contro Canale5 (ha battuto alla grande la prima puntata della nuova edizione di ...Sale l'entusiasmo nei palazzetti italiani come dimostratoad Ancona con l'abbraccio dell'... autentica arma in più degli azzurri in questo europeo così come salgono anche glitelevisivi ...

Ascolti TV | Lunedì 4 Settembre 2023. Pomeriggio5 parte bene (21.4-19.3%). Presa Diretta 5.4%, Quarta Repubbli DavideMaggio.it

Buona la prima per E' sempre Carta Bianca su Rete 4 Nuova casa vecchio programma per Bianca Berlinguer: ecco i dati e gli ascolti dell'esordio il 5 settembre 2023 ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 5 settembre 2023 Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Presadiretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su ...