Ascolti TV | i debutti della stagione 2023 2024 confrontati con quelli dell’anno precedente Ecco chi sale e chi scende

Barbara d'Urso e Myrta Merlino,a confronto Di seguito i dati relativi all'esordio della Merlino e aidi Barbara d'Urso degli ultimi tre anni: 4 settembre 2023 - Pomeriggio Cinque (...Ieri lunedì 4 settembre 2023 è stato il giorno dei primi grandistagionali . Per tanti programmi si apriva infatti l'annata televisiva e, tra i vari esordi, ...andata la giornata di. ...Serata diquella di ieri mercoledì 5 aprile 2023 , con la nuova stagione di Rocco Schiavone ai nastri ... La sfida degliè stata vinta (timidamente) dalla prima serata di Rai 1 con il ...

Ascolti TV: i debutti della stagione 2023/2024 confrontati con quelli dell’anno precedente. Ecco chi sale e ch DavideMaggio.it

Buona la prima in casa Mediaset per Bianca Berlinguer. L'esordio su Rete 4 di "E’ Sempre Cartabianca" ha totalizzato il 9.62% di share, abbondantemente superiore agli standard tenuti sul terzo canale ...Com’è andata la prima puntata di Pomeriggio Cinque Gli ascolti tv Ieri è andata in onda una puntata speciale per Pomeriggio 5: la ...