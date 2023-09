Ascolti 5 settembre | quanto ha fatto la prima di È Sempre Carta Bianca

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ieri sera su Rete4 abbiamo potuto assistere al grande debutto diBerlinguer passata ufficialmente a Mediaset e oggi si può parlare di. È– programma identico nella forma e nei contenuti allo storico– ieri sera ha convinto 1.208.000 telespettatori pari al 9,6% di share. Il suo diretto competitor su Rai3, Filorosso, ha raccolto davanti al video 609.000 spettatori pari ad uno share del 4,25%., come sono cambiati rispetto al 2022 L’anno scorso lapuntata di(andata in onda il 30 agosto 2022) ha862.000 telespettatori pari al 6,6% di share. Una crescita esponenziale (3 punti di share e oltre 200 mila ...

Da notare il paragone con la prima puntata dell'ultima edizione di Cartabianca su Rai3: partendo a fine agosto in vista delle elezioni politiche del 252022, Berlinguer aveva totalizzato ...tv ieri 52023: la coppia Telese - Aprile cala a 1.07 milioni di spettatori per il 5,8% di share Rai1 vince con Techetechetè neglitv ieri 52023 nell' access prime ...tv ieri 52023: Filorosso chiude con 609mila spettatori per il 4,25% di share Rai1 vince neglitv del martedì con le repliche de Il Giovane Montalbano , che hanno ...

Ascolti tv di martedì 5 settembre 2023: Il giovane Montalbano, Benvenuti al Nord | Dati Auditel SuperGuidaTV

uscito lo scorso 1 settembre su tutte le piattaforme digitali e anticipato ... ha quasi superato i cinque milioni e mezzo di ascolti su Spotify, entrando anche nella top 50 Italia di Spotify alla 44° ...“Buonasera e benvenuti a tutti a È Sempre Cartabianca. Forse qualcuno, anche più di qualcuno, si stupirà di trovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anche io un po’ sorpresa, ma è stata ...