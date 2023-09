(Di mercoledì 6 settembre 2023) Sole e caldo al nord, violente piogge e brutto tempo al sud. Sono queste in estrema sintesi le previsioni del tempo per le prossime ore secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. L'anticiclone africano, infatti, continua a dominare su gran parte, mentre sul Mar Ionio meridionale si sta formando un ciclone sempre più profondo che tra giovedì e venerdì potrebbe ...

Al Sudqualche rovescio intenso, venti forti e locali mareggiate. Da giovedì a venerdì ... la cui traiettoria, viste le caratteristiche dimediterraneo, non è mai certa. Nel dettaglio - ...... a fine agosto il lancio dell'evento è stato ritardato a causa delle piogge dell'Hilary . E ... Registrati per partecipare e scopri i primi ospitila seconda stagione di AstroWired, il ...Non se n'è mai andata, neppure quando è arrivato un. Non sapeva, o non voleva sapere, che ...dal "Martin Luther King Hospital" di Comtpon (California) ed è stata raccontata da Suzette ...

Arriva un uragano mediterraneo, lambirà il Sud-est dell'Italia Euronews Italiano

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Sole e caldo al nord, violente piogge e brutto tempo al sud. Sono queste in estrema sintesi le previsioni del tempo per ...Al Sud arriva qualche rovescio intenso ... Poi bisognerà attendere l’evoluzione del ciclone, la cui traiettoria, viste le caratteristiche di uragano mediterraneo, non è mai certa.