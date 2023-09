Aria inquinata | da Consulcesi ' tool' gratuito per verifiche nei Comuni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - "Insieme per l'pulita". E' questo lo slogan della quarta Giornata internazionale dell'pulita per i cieli blu, promossa dall'Onu che stima che il 99% delle persone nel mondo respira"non sicura". Il gruppoda mesi è in campo con una nuova azione collettiva che si chiama 'pulita', che fa leva proprio sullo sforamento dei limiti delle polveri sottili Pm10 e del biossido di azoto, tra i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico oggi considerato il più grande rischio ambientale per la salute. In base ai dati diffusi dalle Nazioni Unite, l'uccide 6,7 milioni di persone ogni anno nel mondo. Mentre sono 2,4 miliardi le persone esposte a livelli pericolosi di inquinamento atmosferico ...