Argentina | onorificenza della Repubblica italiana a un imprenditore locale

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nel corso di una cerimonia che si è svolta presso la residenza, l’ambasciatore d’Italia in, Fabrizio Lucentini, ha consegnato il diploma e le relative insegne di Ufficiale dell’Ordine al Merito(OMRI) al dott. Marcos Bulgheroni. “Nel corsosua intensa attività imprenditoriale, riferisce un comunicato, Bulgheroni, attuale amministratore delegato di Pan American Energy Group (PAEG), ha sempre mostrato una grande attenzione per l’Italia e una vicinanza costante all’Ambasciata e al Sistema Italia, verso i quali non ha mai fatto venir meno il suo sostegno” “Bulgheroni – si dice poi – ha promosso numerose iniziative volte a rafforzare la collaborazione industriale tra Italia e, tra cui spicca il progetto in collaborazione con la Camera di ...