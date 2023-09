Arezzo | rubati 100 tablet e alcuni pc in scuola media Bottino da 70mila euro

... in provincia di. Protagonisti di questa vicenda assolutamente incredibile sono un uomo e ... Gratta e vincia Sansepolcro: incastrati dalla videosorveglianza Non contento del suo bottino, ...Controlla il permesso di soggiorno online. Bacheca OggettiRicerca oggettio rinvenuti. Operazione "Aurum" Controlla gli oggetti rinvenuti dalla Questura di Bologna. Dove siamo Gli uffici della Polizia di Stato. Scrivici Risposte alle tue domande.Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino", curata da Alessia Cecconi e allestita fino al 28 gennaio al castello medievale di Poppi (). Nelle stesse stanze dell'antico castello aretino, ...

Arezzo, rubati un centinaio di tablet alla scuola media Margaritone Corriere Fiorentino

Sulla vicenda indaga la polizia di Stato alla quale i responsabili della scuola hanno presentato la denuncia appena scoperto il furto ...I ladri hanno fatto sparire materiale elettronico, il più pregiato, per un valore di almeno 70 mila euro ...