Arabia Saudita - Costa Rica | le quote per il debutto di Mancini

Roberto Mancini farà il suo debutto sulla panchina dell'contro la Costa Rica, una rivale non proprio facile per un c.t. alla sua prima esperienza con una squadra completamente nuova. L'ex allenatore azzurro ha lasciato l'Italia a poche ore ...Saudi Telecom compra in Spagna, le mosse su Telefonica per arrivare al governo iberico L'continua a fare shopping, questa volta si tratta di comunicazione. Saudi Telecom , infatti, ha annunciato l'acquisto di una quota di quasi il 10% della spagnola Telefonica. L'azienda ...... il 5 settembre, infatti, le quotazioni sono schizzate sopra i 90 dollari al barile per la prima volta da metà novembre del 2022 in scia alla decisione di Russia edi prolungare fino a ...

Il centravanti russo è stato appena ceduto in prestito all’Aris Limassol, mentre il trequartista marocchino prosegue in Arabia Saudita all’Al Feyah la sua carriera. Un esilio dorato per l’ex ...L’Arabia Saudita e la Russia hanno deciso di prolungare per altri tre mesi i loro tagli alla produzione di petrolio, facendone salire il prezzo sopra i 90 dollari al barile per la prima volta nel 2023 ...