Api a rischio estinzione? Tutto falso | sono anche troppe | il ribaltone

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Api. Bendette api. Che ce ne fossero di più, cheutili, utilissime: intelligenti come poche, garantiscono (e da sole) circa il 35% della produzione globale di cibo, svolazzano e fan mica solo il miele, fanno fiorire zucchine e meleti, le rubano pure tanto valgono oro.vero. O quasi. Perché sì, sul loro ruolo centrale in natura non c'è dubbio. Epperò no, noncosì income si crede. È che ce nefin, di api. Ci hanno riempito di proclami, di avvisi, di consigli per “salvarle”: e adesso vien fuori che tra il 2011 e il 2021 la conta degli alveari nel mondo è aumentata del 26%, che in numeri assoluti fa qualcosa come 101,6 milioni di arnie, e il risultato è l'esatto opposto di quello che ci auspicavamo. La produzione di miele è in calo (perché sempre più ...