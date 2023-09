AON Open | Fognini non delude

Regala emozioni Fabio Fognini ai tifosi che si sono dati appuntamento numerosissimi sul centrale 'Beppe Croce' per assister al debutto dell'azzurro nella XIX edizione dell'Challenger - Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova in svolgimento presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (...Genova. Terminate in mattinata le qualificazioni, sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso sono cominciati gli incontri del tabellone principale della diciannovesima edizione dell'Challenger " Memorial Giorgio Messina di Genova.... Lorenzo Rottoli, Andrea Picchione, Giovanni Oradini e Hady Habib sono i sei giocatori che hanno superato le qualificazioni, guadagnandosi un posto nel tabellone principale dell'Challenger ...

Grande successo per la cena di gala dalla XIX edizione dell'AON Challenger-Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis ...