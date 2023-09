Antonella Fiordelisi ha una nuova relazione? La segnalazione

Andrea Graffagnini esi stanno frequentando Questa è l'indiscrezione che corre veloce sui social dopo aver visto le loro storie su Instagram, presumibilmente nello stesso posto....L'ex bonas di Avanti un altro, infatti, sarebbe dovuta partire come concorrente della nuova edizione del programma di Sky in coppia con. A quanto pare, però, le trattative erano ...Per l'undicesima edizione di Pechino Exspress , tra i reality show più amati del piccolo schermo erano state scelte due ex gieffine d'eccezione,e Sophie Codegoni , tra le Vipponi più amate del Grande Fratello Vip. Pechino Express:e Sophie Codegoni erano pronte a partire ma alla notizia qualcuno "è ...

Antonella Fiordelisi frequenta Andrea Graffagnini L'indiscrezione Blog Tivvù

Una nuova segnalazione afferma che Antonella Fiordelisi avrebbe un flirt con un noto imprenditore. Qual è la veritàCalato definitivamente il sipario sulla tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria , Antonella Fiordelisi ha voltato pagina e si sta concentrando sulla sua carriera da ...