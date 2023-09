Anticipazioni Uomini e Donne del 6 09 23 | grossa lite con protagonista Gianni Sperti | una corteggiatrice contesa tra i due tronisti

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Mancano ormai solo cinque giorni alla messa on onda della prima puntata di, il fortunato dating show di Maria De Filippi. A fine agosto sono iniziate le registrazioni delle puntate che vedremo nelle prossime settimane. Diverse le sorprese spoilerate dalla nostra talpa: come il ritorno di Elio ed Aurora Tropea nel parterre del Trono over. Assenti invece due storici cavalieri: Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Li rivedremo o i due hanno definitivamente abbandonato il programma di Canale 5? Nel frattempo ecco qualche anticipazione delle registrazioni di questo pomeriggio fornita da Lorenzo Pugnaloni: Per quanto riguarda il Trono over c’è stata una megatra frae Aurora Tropea. Gli animi si sono scaldati un sacco. Fake news quella che girava su Tinì. Nella ...