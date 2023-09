Anticipazioni Terra Amara | la spiazzante decisione di Saniye

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 6 settembre 2023)e Gaffur, nei prossimi episodi divivranno un nuovo momento difficile nel loro matrimonio. La donna, infatti, scoprirà che il consorte ne ha fatta un'altra delle sue e che a farne le spese questa volta è stata la povera Gulten., non potendone più, caccerà di casa il marito e a differenza del passato, questa volta non sembrerà avere intenzione di perdonarlo in breve tempo., spoiler: Gaffur ipoteca un terreno di Gulten La vicenda prenderà il via nel momento in cui, stanca dei contrasti con Sevda, chiederà a Gaffur di fare tutto quanto in suo potere per ottenere un lavoro in Germania. A quel punto, l'uomo, nel tentativo di accontentare la moglie, si rivolgerà ad un sedicente funzionario del municipio, il quale gli prometterà ...