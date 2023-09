Anna Pettinelli svela come Maria De Filippi le ha chiesto di tornare ad Amici

Leggi su biccy

(Di mercoledì 6 settembre 2023)quest’anno tornerà a rivestire i panni della professoressa di canto addiDedopo essersene andata l’anno scorso. “Quando metti la maglia disai che sarà per sempre. E io per sempre farò parte di questo meraviglioso sogno“, ha dichiarato l’anno scorso in occasione della prima puntata del talent. “In bocca al lupo a. Vi seguirò da casa con un affetto enorme. Buon lavoro, in bocca al lupo e baci“. Parole di stima che avevano da subito fatto capire che la sua assenza nella trasmissione era stata concordata. Non a caso quest’anno tornerà e sarà la sua quarta volta. Intervistata da TAG24 in occasione del Premio Starlight al Festival di Venezia,ha rivelato il curioso modo con ...