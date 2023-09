Anna Pettinelli | cosa le ha detto Maria per tornare ad Amici

è sbarcata alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 per condurre per il decimo anno consecutivo il Premio Starlight. Noi di SuperGuidaTv abbiamo incontrato la conduttrice e speaker ...... ex compagno di. Ebbene ospite oggi nel talk di Rai1 ha voluto stroncare una volta per tutti i rumors su un possibile tradimento da parte di Macchi alla speaker radiofonica: ' Io e ...In merito ai prof ritroveremo invece Lorella Cuccarini , Rudy Zerbi e il ritorno ditra i coach di canto; per il ballo invece Alessandra Celentano , Emanuel Lo e Raimondo Todaro . C'è ...

Anna Pettinelli svela come Maria le ha chiesto di tornare ad Amici Biccy

Bianca Guaccero arriva al Festival del Cinema di Venezia 2023 portando tutta la sua bellezza sul red carpet. L'attrice è stata una delle protagoniste... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ...Il mondo dei social è stato recentemente scosso dall'annuncio provocatorio e giocoso di Arisa in cui, attraverso una foto senza veli, dichiarava di essere alla ricerca di un marito. Tale mossa ha susc ...