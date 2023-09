Android 14 e One UI 6 0 in ritardo sui Samsung Galaxy ma è tutta colpa di Google

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Le notizie delle ultime ore modificano enormemente i piani per il rilascio di14 e della One UI 6.0 sui. Si concretizzerà un forteper la distribuzione della nuova versione del sistema operativo e dell’interfaccia software personalizzata, ma la “” saràdi. e non certo per un capriccio. Apprendiamo da Mishaal Rahman cheha ritardato il rilascio dell’aggiornamento stabile di14 (probabilmente per problemi di sicurezza). Quest’ultimo avrebbe dovuto fare capolino nella giornata di ieri 5 settembre. Da parte di Mountain View invece, nelle scorse ore, sono solo giunti degli aggiornamenti relativi a Feature Drop mentre è stato comunicato che la distribuzione di ...

Abbiamo installato Android 14 con One UI 6 su Galaxy S23+: ecco le novità in video TuttoAndroid.net

Tra pochi mesi, il colosso di Seul rilascerà l’aggiornamento ad Android 14 con la One UI 6.0 in tutto il mondo per una serie di smartphone e tablet Galaxy idonei. Come ha fatto per i precedenti grandi ...Google ha ormai finito di lavorare ad Android 14. Ecco che viene finalmente svelata la data di uscita del nuovo sistema operativo ...