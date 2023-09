Ancora violenza sessuale a Palermo | vittime due sorelle | arrestati 4 familiari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Quattro persone asono state arrestate in relazione a ripetuti episodi dicommessi tra il 2011 e il 2023. Le violenze sono state compiute ai danni di due, attualmente di 13 e 20 anni, all’interno dello stesso nucleo familiare. In casa avrebbero tollerato e accettato questi abusi, tentando di nasconderli.tre uomini e una donnasu duea Monreale,- Photo Credits TAG24Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Monreale hanno eseguito un’ordinanza emessa da un giudice per le indagini preliminari di. Questa ordinanza ha disposto la custodia cautelare in carcere per 4 persone, che ...